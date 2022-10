RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filhos mais velhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) votaram no início da manhã deste domingo (30) em uma escola municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro.

Após votar, Flávio - que é coordenador da campanha do pai - disse que a expectativa bolsonarista era de uma "virada histórica" a favor do presidente. Bolsonaro terminou o primeiro turno com 43,20% dos votos válidos, ante 48,43% para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Fui muito para as ruas, e o que vi foi muita camisa amarela, muito engajamento", afirmou o filho 01 do presidente, acrescentando que confia em um segundo mandato presidencial bolsonarista "sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração".

O senador chegou à sua seção eleitoral por volta das 8h20, acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira. Vestia uma camiseta amarela dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016, e posou com alguns eleitores enquanto aguardava na fila.

Seu irmão mais novo, o deputado federal Carlos Bolsonaro, chegou cerca de dez minutos depois, e deixou de lado o figurino verde e amarelo usual -estava de moletom cinza-escuro. O filho 02 do presidente não quis falar com jornalistas.