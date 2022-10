BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, votou na manhã deste domingo (30) em uma seção eleitoral em Ceilândia, no entorno de Brasília. Ela usava uma camiseta com a bandeira de Israel.

Em sua página no Instagram, Michelle postou uma foto sua em frente à urna e indicando o número de seu marido com as mãos. "Que as bençãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel. Deus, Pátria, Família e Liberdade".