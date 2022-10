SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Mato Grosso tenta localizar um homem suspeito de utilizar uma cola instantânea para colar as teclas de uma urna eletrônica. O caso aconteceu na manhã deste domingo (30) em uma seção eleitoral da Escola Estadual Ewaldo Meyer Roderjan, em Brasnorte, a 588 quilômetros de Cuiabá.

De acordo com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Mato Grosso, o eleitor teria informado aos mesários que não estava conseguindo votar devido a um problema na urna. A juíza eleitoral Leilamar Aparecida Rodrigues estava no local e realizou a substituição do equipamento após constatar que as teclas 1 e 3 estavam com cola instantânea. A magistrada pediu para que a PM tente localizar o eleitor suspeito de ter danificado o equipamento. O promotor eleitoral regional também acompanha o caso.