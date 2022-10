SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou neste domingo (30) com urgência que o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dê explicação sobre operações policiais realizadas pelo órgão em transporte público de eleitores.

Na decisão, é citada uma publicação nas redes sociais de um vídeo na Paraíba de uma operação que, segundo o usuário, estaria "afugentando a população da zona rural" das urnas.

A ordem atende a um pedido feito pelo deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que argumenta haver "instrumentalização da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal voltada a eventualmente interferir no processo eleitoral, durante o segundo turno das Eleições de 2022, no intuito de criar fatos políticos artificiais" em benefício do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O processo está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes.