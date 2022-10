SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As filas nas seções eleitorais estão menores neste domingo (30) em relação ao primeiro turno, afirma Paulo Galizia, presidente do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) em entrevista coletiva.

O desembargador atribuiu o tempo de espera reduzido ao número de cargos em disputa ?dois, no estado de São Paulo- e às medidas tomadas pela Justiça Eleitoral.

Depois do primeiro turno, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou um módulo de treinamento aos mesários interessados em revisar os procedimentos.

"Tanto o eleitor quanto o mesário já estão treinados. O eleitor às vezes tinha dificuldade de localizar o seu local de votação, agora já vai direto. Tudo que se faz pela segunda vez se dá com uma maior perfeição", afirmou, segundo nota do TRE-SP.

Galizia afirma que, por enquanto, a votação ocorre sem intercorrências graves no estado. Há falta de luz em algumas seções por causa de chuvas, mas as urnas eletrônicas tem bateria suficiente para funcionar durante as horas necessárias.