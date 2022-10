Boletim mais recente divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informa que 408 urnas precisaram ser substituídas em todo o estado por falhas. O número corresponde a 0,35% do total de 115.510 urnas que estão sendo utilizadas hoje para votação em segundo turno em todo o estado de São Paulo.

Do total de urnas que precisaram de substituição, 274 foram do interior do estado.

Mais cedo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Paulo Galizia , disse que as eleições em segundo turno no estado de São Paulo estavam transcorrendo bem, com filas menores do que as registradas em primeiro turno.

"Até agora, está correndo tudo dentro da normalidade. As filas estão bem mais reduzidas [em relação ao primeiro turno] e o fluxo de votação está bem mais rápido", disse em entrevista na sede do TRE-SP.

