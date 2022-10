BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O prefeito de Jacobina (BA), Tiago Dias (PC do B), disse que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) começou uma blitz na cidade no início da manhã deste domingo (30) e abordou pessoas que ainda nem tinham votado.

Segundo Dias, essa é foi "a primeira vez que acontece abordagem da PRF no município no dia das eleições". Ele teve conhecimento do que estava ocorrendo em grupos de WhatsApp com pessoas que reclamavam da situação.

"Fiquei sabendo que estava acontecendo uma blitz da PRF por volta das 8h20 no município e que alguns veículos já tinham sido apreendidos. Ao chegar ao local, os agentes me relataram que estavam cumprindo ordens de Brasília".

Segundo números internos da PRF aos quais a Folha teve acesso, o órgão já tinha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até as 12h35 em todo o país.