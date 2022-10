PORTO VELHO, RO (FOLHAPRESS) - Em Porto Velho (RO), a Polícia Rodoviária Federal realizou na manhã deste domingo (30) uma operação na região central da cidade, no cruzamento das avenidas Jorge Teixeira com Imigrantes. Esse tipo de ação por parte das polícias Rodoviária Federal e Federal foi proibida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Um ônibus da comunidade São Carlos foi revistado. Segundo relato de passageiros ouvidos pela reportagem, apenas uma mulher, que trajava uma roupa vermelha, foi abordada pelos policiais. Perguntados sobre o motivo da ação, a PRF informou que era uma operação de rotina em busca de drogas e armas. Após a revista na bagagem da passageira, sem nada ter sido encontrado, o ônibus foi liberado para seguir viagem. A blitz durou cerca de meia hora.

Até às 13h foram registrados dois termos circunstanciados de ocorrência referentes a boca de urna nos municípios de Governador Jorge Teixeira e Colorado do Oeste. Segundo a Polícia Militar de Rondônia, cerca de 3.000 policiais estão nas ruas do estado para garantir a segurança da população.