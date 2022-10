RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Veículos e homens do Exército posicionados em uma das saídas da ponte Rio-Niterói chamaram a atenção de eleitores neste domingo (30). Eles estavam na saída para Niterói, na região metropolitana, próximos a carros da Polícia Rodoviária Federal.

A PRF disse que suas viaturas estavam posicionados próximo à sua base na ponte e que não estão abordando outros veículos. Disse ainda que o Exército estaria monitorando o fluxo de veículos na área.

A reportagem procurou o CML (Comando Militar do Leste) para saber o motivo da presença do Exército no local, mas eles ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Em algumas publicações em redes sociais, eleitores relacionavam a presença das forças ao tráfego pesado na ponte, mas câmeras da concessionária que administra a via mostram que o engarrafamento vai apenas até o pedágio, antes do trecho onde o Exército de a PRF estão.

Tags:

PRF