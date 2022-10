BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em Belém, diversos eleitores denunciaram à prefeitura problemas com a gratuidade do transporte público na capital paraense para a votação deste domingo (30). A reclamação era de que os veículos não paravam em todos os pontos e demoravam a passar.

O prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) determinou que a guarda municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Mobilidade garantam o passe livre de eleitores em Belém e denunciem eventuais descumprimentos do decreto que visa facilitar acesso do eleitor para exercer o direito do voto.