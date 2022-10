Com 27,01% das urnas apuradas, o candidato Coronel Marcos Rocha (União) lidera a disputa pelo governo de Rondônia, com 55,72% dos votos válidos. Em seguida, Marcos Rogério (PL) aparece com 44,29%.

Coronel Marcos Rocha (União Brasil), 54 anos, vai tentar a reeleição. Natural do Rio de Janeiro, ele é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Teve 38,88% dos votos válidos. Rocha também já foi secretário de Justiça de Rondônia. O administrador Sérgio Gonçalves (União Brasil), 48 anos, será o vice.

Marcos Rogério (PL), 44 anos, atualmente ocupando o cargo de senador, é natural de Ji-Paraná (RO). Teve 37,05% dos votos válidos no primeiro turno. Já exerceu o cargo de deputado federal. Bacharel em direito, tem mestrado em administração pública. A vice na chapa é a médica Flávia Lenzi, 56 anos, do mesmo partido.

Eleições | Eleições 2022 | governador | Política | Rondônia | Segundo Turno