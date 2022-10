SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começaram a se reunir na Torre de TV, em Brasília, no fim da tarde deste domingo (30) para acompanhar a apuração dos votos do segundo turno das eleições.

Pouco mais de uma hora após o fechamento das urnas, cerca de 150 pessoas estavam presentes no local -escolhido pelo partido para concentração dos apoiadores petistas.

Na Torre de TV, foram posicionados dois carros de som, um deles com um telão que mostra o painel da apuração dos votos.

Mais cedo, o bar Pardim, reduto lulista em Brasília, foi alvo de uma ação da PF (Polícia Federal), junto com a Justiça Eleitoral, por ter som ligado e bandeiraço antes do fim da votação, às 17h. Antes disso, aglomerações e manifestações políticas poderiam ser enquadradas como crime eleitoral.

Já os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) estão concentrados na Esplanada dos Ministérios.

Tags:

Brasília