SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar anunciou que irá usar drone para acompanhar os grupos que forem comemorar o resultado da eleição presidencial na avenida Paulista, na região central de São Paulo.

Em sua conta no Twitter no começo da noite deste domingo (30), a PM publicou um vídeo com a decolagem e a operação de um drone em frente ao Masp (Museu de Arte Moderna), onde geralmente há a maior concentração de pessoas em manifestações.

Na última quinta-feira (27), a Justiça de São Paulo determinou que o candidato que vencer as eleições presidenciais neste domingo terá o direito de ocupar a avenida Paulista para comemorar a vitória, a partir das 20h30.

Na rede social, a PM também publicou fotos de viaturas e policiais militares já posicionados pela Paulista.