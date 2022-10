RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Centenas de apoiadores deJair Bolsonaro acompanham a apuração em tempo real que passa em um caminhão com telão em frente ao condomínio Vivendas da Barra, onde fica a casa do presidente, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No carro de som, apoiadores com microfone tentam animar os presentes aos gritos de "eu não vou embora". Uma apoiadora disse que não aceita o resultado. "Não vamos esquecer que o nosso capitão foi capitão do exército. Ele sabe com quem está lidando. Ele é estratégico. Ele sabe o que está fazendo."

Outro apoiador disparou xingamentos ao ministro do TSE Alexandre de Moraes, chamando o magistrado de "bandido e safado".

O público reagiu com aplausos e ecoaram grito de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão".

Tags:

rio