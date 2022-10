SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de a maioria dos estados já ter escolhido seus governadores no primeiro turno, a segunda rodada das eleições foi responsável por eleger os 12 nomes que estarão à frente de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo pelos próximos quatro anos.

Neste último, Fernando Haddad (PT) amargou derrota para Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato apoiado por Bolsonaro, apesar da arrancada nas pesquisas divulgadas nos últimos dias.

No Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) conseguiu se reeleger, angariando 53,8% dos votos, contra 46,2% de Carlos Manato (PL). Também foram reeleitos outros cinco governadores neste segundo turno.

São eles Paulo Dantas (MDB), contra Rodrigo Cunha (União), em Alagoas; Wilson Lima (União), que venceu Eduardo Braga (MDB), no Amazonas; João Azevêdo (PSB), sobre Pedro Cunha Lima (PSDB), na Paraíba, e Coronel Marcos Rocha (União), à frente de Marcos Rogério (PL), em Rondônia.

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que foi eleito em 2018 e renunciou para disputar a presidência da República, apesar de ter sido derrotado nas prévias do partido, ficou à frente do bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL).

Entre os que disputavam governos do Nordeste, Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito na Bahia, contra ACM Neto (União). Em Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) ficou à frente de Marília Arraes (Solidariedade. Já no Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) saiu vencedor sobre Rogério Carvalho (PT).

Mato Grosso do Sul elegeu Eduardo Riedel (PSDB) com 56,9% dos votos, contra os 43,1% de Capitão Contar (PRTB), e Santa Catarina escolheu Jorginho Mello (PL) em vez de Décio Lima (PT).