MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Reeleito governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) disse que segue aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que está disposto ao diálogo com o presidente eleito Lula (PT).

"Sigo aliado do presidente Bolsomaro, mas sou eleito governador de todo o Amazonas", afirmou. "Todo aquele que é eleito é eleito pela maioria. Para defender a população do Amazonas, converso com todos."

Lima disse ter sido reeleito mesmo com os ataques. "Nenhum governador foi tão atacado quanto eu fui."