SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os seis governadores que disputaram a reeleição neste domingo (30) conseguiram se reeleger, sendo três deles apoiadores do presidente eleito Lula (PT), dois do presidente Jair Bolsonaro (PL) e um neutro.

Os vencedores ligados à esquerda foram Paulo Dantas (MDB), em Alagoas, Renato Casagrande (PSB), no Espírito Santo, e João Azevedo (PSB), na Paraíba.

Os apoiadores de Bolsonaro eleitos foram Wilson Lima (União Brasil), no Amazonas, e Marcos Rocha (União Brasil), em Rondônia.

Eduardo Leite (PSDB), no Rio Grande do Sul, ficou neutro na eleição presidencial.

Com isso, somando os resultados do 1º turno, as eleições de 2022 tiveram 18 governadores reeleitos. É maior taxa registrada desde 1998, quando a reeleição foi instaurada. Em 2018, apenas 10 conseguiram se reeleger.