SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As entidades que integram a Vigília Cívica pelo respeito ao processo eleitoral divulgaram nota em que parabenizam o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dizem que a democracia brasileira sai fortalecida.

As mais de 30 organizações que integram o grupo defendem que o país aprenda as lições da eleição de 2022.

Por um lado, citam a gratuidade no transporte no dia da votação e defendem que esse direito seja ampliado nos próximos pleitos.

Por outro, defendem a célere apuração das "diversas denúncias de abuso de poder político", como as abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo. Se comprovadas, afirmam, a responsabilização deve ser exemplar.

As entidades estiveram reunidas no dia tanto do primeiro quanto do segundo turno na OAB-SP (seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil).