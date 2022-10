SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortaleza concentra apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no aterro da Praia de Iracema. Minutos depois da confirmação da vitória do petista, buzinaços começaram na avenida Raimundo Girão e fogos preparados na areia da praia foram lançados.

No calçadão que leva até a estátua de Iracema Guardiã vendedores colocaram músicas em alto-falantes que exaltavam Lula e criticavam o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na eleição deste domingo (30).

Coincidentemente, o ponto de concentração de pessoas na Praia de Iracema fica quase em frente ao prédio onde mora o candidato Ciro Gomes, quarto colocado no 1° turno.