MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Eleito governador de Alagoas para um segundo mandato, Paulo Dantas considerou a vitória 'barba, cabelo e bigode' por conta do sucesso do ex-presidente do Lula, de Renan Filho e de deputados.

"Considero uma vitória completa. Barba, cabelo e bigode, como falamos aqui, com a eleição do presidente Lula, do agora senador Renan Filho e de deputados como Alexandre Ayres (e) e Rafael Brito (d)", iniciou Dantas.

"Nós sempre dissemos que faríamos uma gestão melhor do que a de Renan Filho e as pessoas não entendiam. Acreditamos que será melhor porque agora temos dois senadores aliados e um presidente da República que estará conosco", complementou.

O governador também aproveitou a oportunidade para falar sobre as investigações que vem passando.

"Apesar dos ataques e das mentiras, o povo reconheceu o nosso trabalho. () Foi uma grande armação de para que ganhassem a eleição, um golpe baixo de Arthur Lira e Rodrigo Cunha. Não devo nada. É tudo fruto do meu trabalho. Foi uma investigação para manipular o alagoano", concluiu.

Já Rodrigo Cunha, derrotado no pleito, retorna ao cargo de senador. Por meio das redes sociais, ele agradeceu aos alagoanos pelos seus votos e disse que continuará trabalhando pelo estado.

"Seguirei lutando por vocês no Senado Federal, fiscalizando e cobrando respeito e dignidade para o nosso povo. Alagoas merece mais", publicou.