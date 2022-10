NATAL, RN (FOLHAPRESS) - "Que orgulho do Nordeste, que orgulho do Rio Grande do Norte. O povo atendeu ao nosso chamamento para tirar o Brasil das garras obscurantistas, da tragédia social que foi o desgoverno Bolsonaro", gritou a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), no primeiro pronunciamento, em Natal, após decretada a vitória de Lula.

O novo presidente conquistou mais de 1,2 milhão de votos no estado, neste segundo turno. O número equivale a 65% dos votos válidos.

Em entrevista coletiva, Fátima chamou Bolsonaro de "presidente perseguidor" à frente de "um governo autoritário, de perfil obscurantista".

O resultado da eleição neste domingo expressa, segundo ela, que "a democracia, que vinha recebendo ataques muito fortes, se mantém viva".

Fátima foi reeleita no RN em primeiro turno. Ela destacou que além de ter assumido o Estado quebrado, teve de enfrentar uma conjuntura nacional adversa nos primeiros quatro anos de governo.

"O melhor no Rio Grande do Norte vai começar agora, com Lula aliado para que possamos avançar no projeto de desenvolvimento sustentável do estado com mais emprego, desenvolvimento de políticas sociais e mais inclusão", frisou.

O vice-governador eleito, Walter Alves (MDB), disse que a vitória de Lula "é a ciência, a educação e o futuro do Brasil". A senadora Zenaide Maia (PROS), afirmou que "o amor superou a violência".