SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro do governo Bolsonaro, foi eleito como o novo governador de São Paulo, neste domingo (30).

Ele registrou 55,27% no segundo turno do pleito paulista, enquanto Fernando Haddad (PT) teve 44,7%.

Entretanto, o bolsonarista perdeu na capital paulista. A maioria dos bairros de São Paulo deu vitória ao petista.

O que garantiu a conquista do cargo de governador para Tarcísio de Freitas foi a votação que obteve no interior e no litoral, regiões nas quais venceu na maioria das cidades.

Na capital paulista, Tucuruvi, Santana, Vila Maria (na zona norte); Tatuapé, Vila Formosa (zona leste); Santo Amaro e Saúde (zona sul); foram alguns dos bairros que votaram no ex-ministro de Bolsonaro.

Haddad venceu na maioria dos bairros da capital paulista, entre eles: Bela Vista (centro); Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara (zona sul); Cidade Tiradentes, São Miguel Paulista, Guaianases (zona leste); Pinheiros e Perus (zona oeste).