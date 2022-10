RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso após a vitória em um hotel na zona sul do Recife. Ela será a primeira mulher a governar o estado.

"Quero parabenizar o presidente Lula. Quero dizer que, com ele, vamos buscar projetos, ações, investimentos necessários para superar esse momento desafiador", afirmou Raquel.

Com 100% das urnas apuradas, Raquel teve 58,7% dos votos válidos, ante 41,3% de Marília Arraes (Solidariedade).

Ex-prefeita de Caruaru e filha do ex-governador João Lyra Neto (PSDB), Raquel lembrou de momentos junto com o marido, o empresário Fernando Lucena, que morreu aos 44 anos em 2 de outubro, dia do primeiro turno, após um mal súbito. Ela ficou emocionada ao citá-lo.

"Fernando sonhou comigo todos os meus sonhos. A gente esteve junto desde sempre. Sempre disse que não existia Fernando sem Raquel nem Raquel sem Fernando. Ele sonhou que a gente pudesse estar nesse momento hoje", disse Raquel.

Raquel Lyra elencou os principais desafios para o novo governo a partir de janeiro de 2023.

"Poderemos tirar Pernambuco desse momento de desalento e desencanto que ele vive, campeão de miséria, desemprego, com falta comida no prato e de água na torneira."

Raquel Lyra estava cercada por aliados, como o presidente nacional do PSDB, o ex-deputado Bruno Araújo (PE), e a vice-governadora eleita Priscila Krause (Cidadania). É a primeira vez que o estado terá uma mulher governadora e outra vice simultaneamente.

No discurso da vitória, Raquel também fez críticas ao atual governo de Paulo Câmara (PSB) e à adversária Marília Arraes (Solidariedade), derrotada no segundo turno.

"Pernambuco está cansado de um mesmo grupo político, familiar, que se perpetuou no poder e queria continuar se perpetuando através de uma candidatura, de um rosto novo, mas que não representava a mudança que Pernambuco precisa", disse Raquel.