SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até a manhã desta segunda-feira (31), o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não havia falado a respeito da derrota para Lula (PT) no segundo turno. Porém, outro fato vem chamando a atenção das redes sociais: um suposto unfollow (deixar de seguir) entre o político e sua mulher, Michelle.

Em uma rápida pesquisa nos perfis de ambos, é possível notar que eles não se seguem no Instagram, o que é curioso, pois Michelle sempre publicou coisas sobre o marido e o ajudou enquanto primeira-dama na campanha eleitoral.

Nas publicações de Michelle no Instagram, porém, o perfil de Jair Bolsonaro nunca é marcado. Ela usa o recurso das hashtags para expressar sua opinião e citar o nome do marido ou então apenas o número de campanha.

Filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo seguem Michelle, que também os segue de volta. Pelo Twitter, a suposta crise entre o casal logo no dia seguinte à derrota tem viralizado.

"O PT já começou a destruir as famílias. Michelle Bolsonaro e Jair pararam de se seguir no Instagram", postou um. "8h45 da manhã do dia mais feliz das nossas vidas desde sei lá quando. E Michelle deu unfollow no Jair", escreveu outro.