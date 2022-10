SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleitor fervoroso de Jair Bolsonaro (PL), o cantor Latino lamentou a derrota e se referiu aos eleitores de Lula (PT) como "desenformados" (sic). Pelo erro de português logo na frase em que pede por mais informação, acabou virando piada na rede social.

"Até porque o correto seria desinformados. Ninguém aqui é bolo não", publicou um seguidor. "Não entendi. Você tentou se comunicar?", perguntou outra. "Me sinto assim quando toca sua música na rádio", opinou um terceiro. "Primeiro, aprenda a escrever. Vá ler, é melhor. Segundo: aceite o resultado das urnas. A democracia prevaleceu", cobrou outro internauta.

Na noite de domingo (30), após o anúncio da derrota de Bolsonaro nas urnas, Latino já havia publicado uma imagem da bandeira em preto e branco, com a palavra luto e com a frase "no meu país o crime compensa". "Sem palavras", complementou.

Mais famosos reagiram ao resultado das eleições. Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, foi um dos que não gostaram do resultado. "Vejam bem, eu não estou triste porque Bolsonaro perdeu, mas porque Lula ganhou", afirmou. "Já sabemos como o ladrão governa, mas dessa vez pode ser ainda pior. Bora impeachar (sic) o cramulhão e seus asseclas. Antes que o estrago seja ainda maior."

Outro que não demonstrou estar contente foi o humorista Mauricio Meirelles. "A noticia boa: Bolsonaro vai sair. A noticia ruim: Lula vai entrar", escreveu. Alguns dos apoiadores mais ferrenhos do atual presidente, como Gusttavo Lima, Regina Duarte e Cássia Kis, não haviam se manifestado até a última atualização deste texto.