- Governador eleito do MS diz que futuro será próspero e inclusivo

Eleito governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) publicou um post de agradecimento aos eleitores em sua conta no Facebook. Segundo ele, o futuro dos sul mato-grossenses será “próspero e inclusivo”.

“Conquistamos esta vitória graças ao esforço de todos vocês que acreditam em um futuro próspero e inclusivo para Mato Grosso do Sul. Podem ter certeza de que eu vou governar este estado para todos, e farei o resultado chegar na vida de cada um de vocês”, disse o governador eleito com 56,9% dos votos válidos (808 mil votos). Ele disputou o cargo com Capitão Contar, que obteve 43,1% dos votos (612 mil votos).

Riedel foi candidato pela federação PSDB/Cidadania em coligação com Republicanos, PP, PSB, PL e PDT. Foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de ter sido secretário estadual de Governo e de Infraestrutura.

“Muitíssimo obrigado pela confiança e força. Juntos vamos transformar a realidade de Mato Grosso do Sul”, complementa o post.

