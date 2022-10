Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para este sábado.

Ciro Gomes (PDT): às 15h terá carreata em Fortaleza.

Constituinte Eymael (DC): agenda não divulgada.

agenda não divulgada.

Jair Bolsonaro (PL): às 10h faz motociata em São Paulo, às 16h15 faz motociata em Joinville (SC) e às 19h faz live.

Leo Pericles (UP): às 8h30 faz caminhada na zona leste de São Paulo e às 15h no vale de Ocupações do Barreiro (MG). vale de Ocupações do Barreiro (MG).

Lula (PT): às 11h faz caminhada na Rua Augusta, em São Paulo.

Padre Kelmon (PTB): não tem agenda pública.

Simone Tebet (MDB): às 10h encontro de encerramento do primeiro turno da eleição na Quadra da Caprichosos do Piqueri em São Paulo.

Sofia Manzano (PCB): sem atividades de campanha.

Soraya Thronicke (União): às 12h faz caminhada no Mercado Municipal de São Paulo eàs 13h30 visita o Bar da Onça.

Vera (PSTU): às 10h participa de caminhada na Rua 25 de Março em São Paulo e às 18h30 participa de live com o Coletivo 4P.



