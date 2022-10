SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os três candidatos em melhor colocação na corrida ao governo paulista tiveram agendas de campanha no dia que antecede a eleição.

Enquanto Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram de eventos com seus padrinhos políticos, Rodrigo Garcia (PSDB) foi para a periferia de São Paulo, onde defendeu o legado tucano.

A última pesquisa Datafolha trouxe Haddad com 41% dos votos válidos. Em segundo lugar está Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 31%. O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) marca 22% e fica em terceiro.

Haddad começou o dia com entrevista coletiva a correspondentes internacionais. Questionado sobre como faria para conquistar eleitores com perfil tucano, Haddad disse que é importante relativizar as pesquisas até por respeito aos adversários.

No entanto, afirmou que deve conversar com outras forças políticas no segundo turno. "Nós vamos discutir com as forças políticas que não forem para o segundo turno, com pressupostos da ética, da justiça social, programático e da democracia".

O ex-prefeito disse acreditar que pode ampliar as alianças no segundo turno e ressaltou novamente a amplitude do palanque, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB).

Haddad também comentou sobre a violência política no país e que apoiadores não devem responder a provocações.

Já Rodrigo Garcia (PSDB) esteve acompanhado do vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal paulistana, e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em seus discursos, Rodrigo priorizou abordar programas sociais, se comprometendo em zerar imposto dos mais pobres e lançando o cartão Bom Prato, além de criar cursos profissionalizantes, como de robótica e audiovisual, nas periferias.

Aos eleitores, Rodrigo também insistiu em dizer que o que está em jogo no domingo (2) são programas e obras implantadas pelo PSDB em São Paulo. Os tucanos governam São Paulo desde 1995.

Na tentativa de virar votos, Rodrigo reservou esta semana para percorrer cidades do interior e da capital com caminhadas e carreatas -uma espécie de corpo a corpo, como ele definiu.

"A boa política exige que a gente esteja ao lado da população. Não estou aqui com padrinho político, estou ao lado do povo, é assim que quero me comportar como governador de São Paulo. Os meus padrinhos, meus chefes são os 45 milhões de habitantes", disse Rodrigo.

O candidato Tarcísio de Freitas passou a véspera das eleições sorrindo e acenando da garupa da moto pilotada pelo presidente Jair Bolsonaro na motociata realizada na manhã do sábado (1º).

Tarcísio fez o trajeto inteiro sem capacete. O presidente começou o ato com o equipamento, mas depois tirou. A mobilização começou na zona norte da capital paulista e terminou na frente do parque Ibirapuera. Na dispersão, a comoção dos presentes se voltou para o presidente, que andou entre os apoiadores acenando e tirando fotos.