SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A campanha eleitoral da Bahia chega à reta final com uma margem mais estreita entre os dois principais candidatos do a governador.

Levando em conta os votos válidos, que descontam brancos nulos e indecisos, ACM Neto (União Brasil) lidera com 51% das intenções de voto contra 38% de Jerônimo Rodrigues (PT). Pelos dados, há chance de o ex-prefeito de Salvador se eleger no primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em terceiro lugar, vem o ex-ministro João Roma (PL), candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 8%.

Os candidatos a governador Kleber Rosa (PSOL), Marcelo Millet (PCO) e Giovani Damico (PCB) marcaram 1% cada um.

O levantamento, contratado pela rádio Metrópole, da Bahia, foi realizado entre sexta-feira (30) e sábado (1º) e entrevistou 2.500 eleitores. O nível de confiança é de 95%. Ele está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BA-00751/2022 .

Esta é a quarta pesquisa Datafolha na campanha eleitoral da Bahia, que consolida uma tendência crescimento de Jerônimo, que tem o apoio do governador Rui Costa (PT) e do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos votos totais, Jerônimo registrou 16% na primeira pesquisa em 24 de agosto, subiu para 28% em 14 de setembro, avançou para 31% em 21 de setembro e chegou a 34% neste sábado (1º)

ACM Neto, por sua vez, reduziu a margem de intenção e voto ao longo da campanha. Ele teve 54% dos votos totais na primeira pesquisa, caiu para 49%, depois 48% e agora tem 46%.

SENADO

Na disputa para o Senado, o senador e candidato à reeleição Otto Alencar (PSD) lidera com 53% das intenções de votos válidos. Na sequência, aparecem o deputado federal Cacá Leão (PP), com 28%, e a médica Raíssa Soares (PL), com 11%.

Cícero Araújo (PCO), Tâmara Azevedo (PSOL) têm 3% cada um. Marcelo Barreto Luz para Todos (PMN) tem 2% dos votos válidos.

PRESIDÊNCIA

Na disputa pela Presidência entre eleitores baianos, Lula marca 67% das intenções de votos válidos contra 23% de Bolsonaro e 5% de Ciro Gomes (PDT). Simone Tebet (MDB) tem 3% e os demais candidatos, somados, somam 2%.