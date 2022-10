SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de líder na corrida para o Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) é o candidato mais rejeitado pelos eleitores. De acordo com pesquisa Datafolha deste sábado (1º), véspera do primeiro turno, 40% dos eleitores não votariam no petista de jeito nenhum.

O segundo candidato mais rejeitado é Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 33%. Rodrigo Garcia (PSDB), que busca a reeleição, é rejeitado por 20%.

Na rodada anterior, divulgada na quinta-feira (29), Haddad era rejeitado por 37%, Tarcísio por 29%, e Rodrigo por 20%.

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 3.700 pessoas em 79 municípios, de sexta-feira (30) a sábado. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-09987/2022.