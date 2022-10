SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec, realizada com entrevistas pessoais, contratada pela TV Globo e divulgada neste sábado (1º), aponta o atual governador Romeu Zema (Novo) com 50% dos votos válidos e possibilidade de vitória em primeiro turno. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) tem 42%. Os votos válidos são aqueles quando excluídos brancos, nulos e indecisos.

O cenário é relativo à pesquisa estimulada -ou seja, quando os eleitores recebem uma lista de nomes para apontar seus candidatos. Esta é a última pesquisa do instituto antes da realização do primeiro turno, que será realizado neste domingo (2).

O levantamento foi feito após o debate da TV Globo Minas, primeiro ao qual Zema compareceu. Durante a participação, o governador se irritou com os ataques dos demais candidatos, e atacou o governo anterior, de Fernando Pimentel (PT).

A pesquisa aponta que Zema tem entre 48% e 52% dos votos válidos. Isso porque a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo a Lei das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para o candidato vencer a eleição sem necessidade de 2º turno ele precisa de 50% dos votos válidos mais 1.

Em comparação com a pesquisa anterior, de 27 de setembro, Zema oscilou para baixo na margem de erro. Antes, tinha 51,7% dos votos válidos, e agora tem 50%. Já Kalil cresceu três pontos, passando de 39% para 42% dos votos válidos.

Em seguida, aparece um grupo de candidatos empatados tecnicamente. Carlos Viana (PL) manteve os 4% e os demais tiveram 1% cada um.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais, em 104 municípios, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, a um custo de R$ 155.760,86. A confiabilidade, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número MG-09012/2022 e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06476/2022..

*

CENÁRIOS DE PRIMEIRO TURNO

Votos válidos:

Romeu Zema (Novo): 50%

Alexandre Kalil (PSD): 42%

Carlos Viana (PL): 4%

Vanessa Portugal (PSTU): 1%

Lorene Figueiredo (PSOL): 1%

Marcus Pestana (PSDB): 1%

Renata Regina (PCB): 1%

Cabo Tristão (PMB): 1%

Votos totais:

Romeu Zema (Novo): 44%

Alexandre Kalil (PSD): 37%

Carlos Viana (PL): 4%

Cabo Tristão (PMB): 1%

Lorene Figueiredo (PSOL): 1%

Renata Regina (PCB): 1%

Vanessa Portugal (PSTU): 1%

Branco/nulo: 5%

Não sabem ou preferem não opinar: 7%

Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Marcus Pestana (PSDB) não pontuaram.

SEGUNDO TURNO

A pesquisa ainda testou um possível segundo turno entre Zema e Kalil. Este cenário mostrou que o atual governador oscilou para baixo, de 50% para 49%, enquanto o ex-prefeito da capital mineira cresceu nas intenções de voto, passando de 37% para 41% das intenções de voto.

Romeu Zema (Novo): 49%

Alexandre Kalil (PSD): 41%

Branco/nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 5%

REJEIÇÃO - ZEMA CRESCE 5 PONTOS NA REJEIÇÃO E PASSA KALIL

O Ipec também testou a rejeição dos eleitores aos nomes dos candidatos ao governo de Minas Gerais. O atual governador de MG cresceu 5 pontos percentuais na rejeição, passando de 22% para 27%. Já Kalil oscilou para cima na margem de erro em relação ao levantamento anterior, passando de 24% para 26%.

Além disso, 12% dos eleitores disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos. Outros 19% não souberam responder.

Confira os resultados:

Romeu Zema (Novo): 27%

Alexandre Kalil (PSD): 26%

Carlos Viana (PL): 8%

Cabo Tristão (PMB): 7%

Marcus Pestana (PSDB): 5%

Lorene Figueiredo: 4%

Renata Regina (PCB): 4%

Vanessa Portugal (PSTU): 4%

Indira Xavier (UP): 3%

Lourdes Francisco (PCO): 3%

Poderia votar em todos (resposta espontânea): 12%

Não sabem ou preferem não opinar: 19%

SOBRE O INSTITUTO

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.