SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 51% dos votos válidos na corrida eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 37%, segundo pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º).

Os resultados são diferentes dos apontados no levantamento anterior, publicado na segunda-feira (26), que trouxe Lula com 52% e Bolsonaro com 34%. As oscilações estão dentro da margem de erro.

Um candidato precisa superar os 50% nessa métrica para vencer em primeiro turno ?portanto Lula pode se enquadrar nesse cenário, mas no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

A contagem de votos válidos exclui os brancos, nulos e indecisos, simulando o cálculo que será usado pelo TSE (Tribunal Superior de Justiça) para aferir o resultado das eleições neste domingo (2).

O Ipec ouviu 3.008 brasileiros na sexta-feira (30) e neste sábado (1º), em 183 municípios do país. A sondagem foi contratada pela TV Globo e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-00999/2022.

O levantamento do instituto mostra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) empatados em terceiro lugar, com 5% dos votos válidos. O pedetista tinha 6% na rodada passada, e a emedebista possuía os mesmos 5%.

Outros candidatos que pontuaram foram a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d?Avila (Novo), com 1% cada. Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.

IPEC: LULA X BOLSONARO EM VOTOS VÁLIDOS

Lula (PT)

12 a 14.ago: 52%

26 a 28.ago: 50%

2 a 4.set: 50%

9 a 11.set: 51%

17 e 18.set: 52%

25 e 26.set: 52%

30.set e 1º.out: 51%

Bolsonaro (PL)

12 a 14.ago: 37%

26 a 28.ago: 37%

2 a 4.set: 35%

9 a 11.set: 35%

17 e 18.set: 34%

25 e 26.set: 34%

30.set e 1º.out: 37%

O Ipec foi criado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em janeiro daquele ano em razão do término de um acordo de licenciamento.