SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo e divulgada neste sábado (1º), mostra o ex-governador paulista Márcio França (PSB) na liderança da disputa por uma vaga para o Senado por São Paulo. Ele é seguido pelo ex-ministro Marcos Pontes (PL).

Segundo o levantamento, França tem 43%. Já Pontes, 31%. Os números são sobre os votos válidos, calculados excluindo os indecisos e também os votos em branco e nulos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Esta é a última pesquisa do Ipec antes da votação, que será realizada neste domingo (2). No último levantamento, de 27 de setembro, França tinha 43% e Pontes, 27%.

Neste ano, há apenas uma cadeira em disputa, a do senador José Serra (PSDB), que, neste ano, disputa a eleição para o cargo de deputado federal. Das três que São Paulo tem direito, duas são ocupadas por Mara Gabrilli (PSDB) e Giordano (MDB).

O levantamento ouviu 2.000 eleitores paulistas presencialmente em 83 cidades paulistas entre 29 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%, segundo o instituto. A pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número SP-05847/2022 e custou R$155.664,42.

Cenário em 1º de outubro em votos válidos:

Márcio França (PSB): 43%

Marcos Pontes (PL): 31%

Edson Aparecido (MDB): 5%

Janaina Paschoal (PRTB): 5%

Aldo Rebelo (PDT): 5%

Ricardo Mellão (Novo): 3%

Vivian Mendes (UP): 3%

Antônio Carlos (PCO): 2%

Tito Bellini (PCB): 1%

Azkoul (DC): 1%

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 1%

O Ipec também informou os dados da pesquisa com os resultados em votos totais em cenário estimulado, em que os entrevistados são apresentados aos nomes dos candidatos na disputa.

Márcio França (PSB): 31% (na pesquisa anterior, 30%)

Marcos Pontes (PL): 22% (na pesquisa anterior, 19%)

Aldo Rebelo (PDT): 4% (na pesquisa anterior, 4%)

Edson Aparecido (MDB): 4% (na pesquisa anterior, 4%)

Janaina Paschoal (PRTB): 3% (na pesquisa anterior, 5%)

Antônio Carlos (PCO): 2% (na pesquisa anterior, 1%)

Ricardo Mellão (Novo): 2% (na pesquisa anterior, 2%)

Vivian Mendes (UP): 2% (na pesquisa anterior, 2%)

Tito Bellini (PCB): 1% (na pesquisa anterior, 2%)

Dr. Azkoul (DC): 1% (na pesquisa anterior, 0%)

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 1% (na pesquisa anterior, 1%)

Brancos e nulos: 10% (na pesquisa anterior, 10%)

Não souberam: 18% (na pesquisa anterior, 21%)

Dados da pesquisa.

Sobre o Ipec. O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

