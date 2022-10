SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior parte dos eleitores considera que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o melhor no último debate entre os presidenciáveis, promovido pela TV Globo na quinta-feira (29).

Pesquisa do Datafolha feita de sexta-feira (30) a este sábado (1º) mostra que 28% dos entrevistados entendem que ele teve o melhor desempenho no encontro, e outros 20% disseram que foi Bolsonaro.

Apontaram Simone Tebet (MDB) como a melhor nas discussões na TV 10% dos entrevistados, e 29% não souberam responder a esse questionamento.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O debate na Globo foi marcado por trocas de acusações entre Lula e Bolsonaro e por sucessivos direitos de resposta concedidos pelos organizadores em decorrência de ataque pessoais -dez ao todo.

Um dos momentos mais marcantes foi bate-boca entre o petista e o candidato Padre Kelmon, do PTB, que é alinhado ao presidente Bolsonaro.

Outros citados pelos entrevistados no questionamento sobre o desempenho no debate foram Ciro Gomes, do PDT (4%), Padre Kelmon (2%), Soraya Thronicke, da União Brasil, (2%) e Felipe D'Avila, do partido Novo, com 1%.

Disseram que ninguém foi melhor 5% dos eleitores. O Datafolha ouviu 12.800 eleitores em 310 municípios brasileiros entre sexta-feira (30) e este sábado (1º).

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-00245/2022..