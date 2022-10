SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo e divulgada neste sábado (1º), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando em São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, há empate técnico entre o petista e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

A avaliação considera a pesquisa estimulada, ou seja, quando o eleitor recebe uma lista prévia com os nomes dos candidatos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em São Paulo, Lula está nove pontos à frente de Bolsonaro. A pesquisa Ipec indicou vantagem do petista no maior colégio eleitoral do país, com 48% dos votos válidos, enquanto o atual presidente tem 39%. Em relação à pesquisa anterior, de 27 de setembro, Lula se manteve estável, enquanto Bolsonaro cresceu.

- Lula (PT): 48% (tinha 48% na terça-feira)

- Jair Bolsonaro (PL): 39% (tinha 36%)

- Simone Tebet (MDB): 6% (tinha 7%)

- Ciro Gomes (PDT): 4% (tinha 6%)

- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1%)

- Sofia Manzano (PCB): 1% (tinha 0%)

- Felipe d'Avila (Novo): 0% (tinha 0%)

- Padre Kelmon (PTB): 0% (tinha 0%)

- Léo Péricles (UP): não pontuou (tinha 0%)

- Constituinte Eymael (DC): não pontuou (tinha 0%)

Em Minas Gerais, Lula tem 21 pontos de diferença para Bolsonaro. O estado é conhecido por ser espelho do país nas eleições. Segundo maior colégio eleitoral do Brasil, desde 1989 nenhum presidente eleito perdeu a eleição em Minas Gerais. Lula oscilou dois pontos para cima em relação à pesquisa anterior, de terça-feira (27), enquanto Bolsonaro se manteve estável.

- Lula (PT): 55% (tinha 53% na terça-feira)

- Jair Bolsonaro (PL): 34% (tinha 34%)

- Ciro Gomes (PDT): 4% (tinha 6%)

- Simone Tebet (MDB): 4% (tinha 5%)

- Felipe d'Avila (Novo): 1% (tinha 0%)

- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1%)

Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Padre Kelmon (PTB) e Vera (PSTU) não pontuaram.

No Rio de Janeiro, Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente. O petista tem 46%, enquanto o atual presidente, 42%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Na pesquisa anterior, de terça-feira (27), Lula estava em primeiro lugar. Entretanto, como o ex-presidente oscilou um ponto para baixo, e o atual, dois para cima, eles voltaram a empatar.

- Lula (PT): 46% (tinha 47% na terça-feira)

- Jair Bolsonaro (PL): 42% (tinha 40%)

- Simone Tebet (MDB): 5% (tinha 5%)

- Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha 6%)

- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1%)

- Léo Péricles (UP): não pontuou (tinha 0%)

- Sofia Manzano (PCB): 1% (tinha 0%)

- Vera (PSTU): 0% (tinha 0%)

- Padre Kelmon (PTB): 0% (não apareceu na pesquisa anterior

- Constituinte Eymael (DC): não foi citado (tinha 0%)

LULA PODE VENCER NO 1º TURNO COM 51% DOS VOTOS VÁLIDOS

Pesquisa Ipec que avaliou o cenário nacional mostrou que o ex-presidente Lula (PT) tem 51% das intenções de votos válidos e tem possibilidade de vitória em 1º turno. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 37% dos votos válidos. Com isso, a diferença entre os dois é de 14 pontos percentuais.

Votos válidos são aqueles quando são excluídos brancos, nulos e indecisos. Isso indica a possibilidade de vitória em 1º turno. Por conta da margem de erro, o petista tem entre 49% e 53% dos votos válidos. Para vencer o pleito sem necessidade de 2º turno, o candidato precisa de 50% mais 1 dos votos válidos, de acordo com a Lei das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A pesquisa realizou 3.008 entrevistas presencialmente entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro em 183 municípios do país. O nível de confiança, segundo o Ipec, é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-00999/2022 com custo de R$ 347.659,06.

DADOS DAS PESQUISAS NOS ESTADOS

RIO DE JANEIRO

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 29 de setembro e 1° de outubro em 45 municípios. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-01526/2022.

SÃO PAULO

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores paulistas entre 29 de setembro e 1° de outubro, em 83 municípios, a um custo de R$ 155.664,42. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05847/2022.

MINAS GERAIS

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores mineiros entre 29 de setembro e 1° de outubro em 104 cidades mineiras. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%, com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06476/2022.

SOBRE O INSTITUTO

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.