SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não teme que o presidente Jair Bolsonaro (PL) impeça sua posse, caso ele seja eleito no pleito presidencial.

Ao ser questionado se haveria risco de o atual mandatário, caso derrotado, não aceitar o resultado das eleições, Lula disse que não teme "nada". "Eu não temo nada. Se o povo me eleger, haverá posse e tudo o mais que tenho prometido", afirmou o petista à imprensa neste sábado (1º).

O ex-presidente também afirmou que, em um eventual segundo turno, ele estará disposto a conversar com todas as forças políticas e seus eleitores e citou a Arca de Noé.

"Nessas horas que o que está em jogo é melhorar a vida do povo brasileiro a gente não tem que ficar com melindre de conversar com quem quer que seja. Nosso barco é que nem a Arca de Noé. Basta querer viver para entrar lá dentro que nós iremos salvar todo o mundo", disse.

O petista não quis comentar a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º). Nela, o ex-presidente tem 50% dos votos válidos, ante 36% de seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Simone Tebet (MDB) tem 6%, contra 5% de Ciro Gomes (PDT).

Lula se disse otimista e afirmou que "há muita chance de ganhar no primeiro turno" e que "o povo está com essa disposição".

Também afirmou que, caso vença no primeiro turno, ele teria mais tempo para montar o seu governo e citou possíveis viagens ao exterior "para poder começar a abrir as portas para o Brasil transitar livremente no mundo".

Ainda em sua fala, Lula voltou a fazer um apelo para que as pessoas compareçam às urnas para votar. E disse que, independentemente do resultado, ele participará de ato na avenida Paulista após a apuração das urnas neste domingo (2).

"Amanhã estarei festejando, se ganhar no primeiro turno, se for para o segundo, nós vamos para a [avenida] Paulista fazer festa. E vamos trabalhar, porque ressurgir das cinzas como nós ressurgimos é motivo de muita alegria, de muita vitória e de muita luta que vamos ter que fazer daqui para a frente", afirmou Lula.