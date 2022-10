SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As eleições brasileiras já começaram na Nova Zelândia. A votação teve início às 8h de domingo no horário local ?16h de sábado (1º), em Brasília.

Neste ano, mais de 697 mil pessoas que moram em outros países poderão votar. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número é 39,21% maior que o de 2018, quando foram realizadas as últimas eleições para presidente.

Os brasileiros residentes no exterior votam apenas para o cargo de Presidente da República.

A votação para a eleição brasileira acontece 181 cidades de outros países. O Tribunal autorizou a instalação de postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países após o Ministério das Relações Exteriores apontar a necessidade de criação de novas seções eleitorais.

Cidades com mais e menos eleitores brasileiros pelo mundo. Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são as cidades que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior, segundo o TSE.

Na capital portuguesa são 45.273 pessoas; em Miami e em Boston são, respectivamente, 40.189 e 37.159 eleitores. Na cidade japonesa, são 35.651 brasileiros. A capital da Inglaterra aparece em seguida, com 34.498 eleitores.