SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa da Quaest Consultoria realizada presencialmente, contratada pela Genial Investimentos e divulgada neste sábado (1º), aponta empate técnico entre o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) no primeiro lugar para o governo de São Paulo.

Haddad aparece com 36% e Tarcísio, 34% dos votos válidos. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados no cenário estimulado ?quando os entrevistados recebem uma lista com o nome dos candidatos.

Na sequência, Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador, aparece com 24% dos votos válidos.

Carol Vigliar (UP), Antonio Jorge (DC), Vinícius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB) e Elvis Cezar (PDT) aparecem com 1% das intenções de votos válidos cada um. Altino Junior (PSTU) e Edson Dorta (PCO) não pontuaram.

A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas face a face em 93 municípios paulistas, entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro. Segundo o instituto, o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-02154/2022 e custou R$ 170.500,00.

Sobre o Instituto

O Quaest é um instituto de pesquisas com sede em Belo Horizonte. Até 2020, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a empresa realizava pesquisas eleitorais só em Minas Gerais. Hoje, faz levantamentos sobre intenções de voto para presidente, governador e para o Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O instituto tem uma parceria com a Genial Investimentos, a qual financia levantamentos para as eleições de 2022. As pesquisas são realizadas com entrevistas presenciais.

Pesquisa estimulada

Votos válidos

- Fernando Haddad (PT): 36%

- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 34%

- Rodrigo Garcia (PSDB): 24%

- Carol Vigliar (UP): 1%

- Antonio Jorge (DC): 1%

- Vinícius Poit (Novo): 1%

- Gabriel Colombo (PCB): 1%

- Elvis Cezar (PDT): 1%

- Altino Junior (PSTU): 0%

- Edson Dorta (PCO): 0%