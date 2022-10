SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros vão às urnas neste domingo (2) para escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, em capítulo histórico da democracia brasileira.

Neste ano, um recorde: mais de 156 milhões de pessoas estão aptas a votar. Os eleitores estão distribuídos em 5.570 cidades brasileiras, além de 181 município no exterior. Segundo o TSE (Tribunal Superior de Justiça), o Brasil terá 496.512 seções eleitorais ?veja aqui como consultar o local de votação.

Pela primeira vez, todas as regiões do país votam juntas, das 8h às 17h de acordo com o horário de Brasília.

Também de forma inédita, na era das reeleições, o presidente não chega à frente no dia do primeiro turno. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos, ante 36% de seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Simone Tebet (MDB) tem 6%, empatada tecnicamente com Ciro Gomes (PDT, 5%).

A marca registrada pelo petista é o limiar para atingir metade mais um dos votos válidos e evitar o segundo turno. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou menos.

Vagas para Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas serão decididas neste domingo. As disputas para a Presidência e governos estaduais e distrital podem ir a segundo turno, previsto para o dia 30 de outubro.

Para votar, é necessário apresentar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título de eleitor não é obrigatória Também é possível votar com a versão digital do título, obtida no aplicativo e-Título.