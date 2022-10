SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76, da prisão em Curitiba, em novembro de 2019, marca o início do processo de retorno do petista às disputas presidenciais.

Ao recuperar os direitos políticos, após o STF (Supremo Tribunal Federal) anular as condenações da Lava Jato que o tornaram inelegível em 2018, a articulação da campanha e a construção de alianças ganharam fôlego.

A confirmação do ex-governador e ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) como vice da chapa foi um esforço para atrair o eleitorado de centro. O movimento para ampliar a base de votos se intensificou com atos de campanha direcionados a evangélicos e a defesa do voto útil às vésperas do pleito.

Veja a linha do tempo recente do ex-presidente:

Lula deixa a prisão (8.nov.19)

Ex-presidente é solto após 580 dias na prisão em Curitiba. Na véspera, o STF havia mudado de entendimento e barrado a prisão após condenação em 2ª instância.

Lula visita papa Francisco (13.fev.20)

O pontífice recebeu o petista no Vaticano. A reunião foi mediada pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, e foi possível graças a decisão da Justiça que adiou depoimento que o ex-presidente teria que prestar.

STF anula condenações de Lula (15.abr.21)

Por 8 votos a 3, o Supremo mantém a decisão do ministro Edson Fachin que anulou todas as condenações da Justiça Federal de Curitiba contra o petista por questões processuais.

Lula encontra FHC (12.mai.21)

A reunião, na casa do ex-ministro Nelson Jobim, irrita o PSDB prenuncia o amplo arco de alianças que o petista buscaria na eleição presidencial do ano seguinte

Lula se casa com Janja (18.mai.22)

O ex-presidente se casa com a socióloga Rosângela da Silva, em um evento que reúne políticos e artistas

Alckmin é oficializado vice na chapa petista (29.jul.22)

O ex-governador de São Paulo e ex-tucano Geraldo Alckmin é oficializado pelo PSB como vice de Lula, em um aceno a eleitores do centro

Lula se encontra com líderes evangélicos (9.set.22)

O núcleo evangélico do PT realiza em São Gonçalo (RJ) o primeiro ato com lideranças do segmento. O partido busca reduzir a resistência ao petista e à esquerda entre os fiéis

Campanha lulista prega voto útil (19.set.22)

Lula se reúne com ex-presidenciáveis, como o ex-ministro Henrique Meirelles (União Brasil) e o ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania), e intensifica campanha pelo voto útil