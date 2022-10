SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acompanhado da mulher e da filha, o governador de São Paulo e candidato a reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) votou na manhã deste domingo (2) na escola estadual professor Ceciliano José Enes, no Itaim Bibi, na capital paulista.

O governador confundiu a seção de votação e só descobriu que estava na sala errada ao entregar o título de eleitor aos mesários. Rodrigo, que durante a campanha atacou seu adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos) por não saber onde vota, rapidamente se justificou.

Segundo ele, um outro local de votação da região foi fechado neste ano, por isso, houve uma reorganização das zonas eleitorais. "Há anos voto nessa escola, na seção 237. Mas, neste ano, ela foi transferida para a 231. Uma confusão rapidamente resolvida", disse.

Em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, Rodrigo disse estar "muito confiante" de chegar ao segundo turno. "Essa polarização e radicalização [no país] fizeram com que a gente chegasse no dia da eleição com o maior número de indecisos. Tenho muita confiança de que os indecisos vão fazer hoje a sua escolha para poder nos colocar no segundo turno."

O governador estava acompanhado de dezenas de correligionários, que gritaram por seu nome quando ele chegou e saiu do local de votação. Ele também foi acompanhado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), Edson Aparecido, que concorrer a uma vaga ao Senado, além de alguns dos seus secretários, como Marcos Penido (secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente), Hubert Alqueres (Educação).

Rodrigo disse que vai acompanhar a apuração dos votos em sua casa ao lado da família, na residência do Palácio dos Bandeirantes.