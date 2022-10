LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Cidade com maior número de eleitores brasileiros no exterior, Lisboa registra tumulto entre grupos que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Embora as aglomerações de eleitores estejam proibidas, dezenas de pessoas estão concentradas em frente ao local único de votação na capital portuguesa, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Maioritariamente vestidos de vermelho, grupos pró-Lula cantam o jingle da campanha e as palavras "tchuchuca do Centrão". De verde e amarelo, eleitores de Bolsonaro gritam "mito" e "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".

A Polícia de Segurança Pública de Lisboa acompanha a mobilização e impede que os eleitores fechem as vias.

Diante do clima de polarização, eleitores de esquerda enviaram formalmente ao Consulado do Brasil em Lisboa, responsável pela organização do pleito, um pedido de reforço na segurança.

Além do efetivo policial, o consulado contratou 10 seguranças particulares.

Eleitores na capital portuguesa enfrentam, ao longo do dia, longas filas para votar. O tempo de espera já supera 1h30.

Houve problemas com 3 das 58 urnas eletrônicas. Nessas seções, o voto acontece agora em papel e urnas de lona.

Há 45.273 brasileiros aptos a votar em Lisboa, um aumento de mais de 113% em relação a 2018.