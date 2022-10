RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O marido da candidata a governadora de Pernambuco pelo PSDB, Raquel Lyra, morreu na manhã deste domingo (2) em Caruaru, no interior de Pernambuco. Segundo a assessoria de Raquel, o empresário Fernando Lucena teve um mal súbito.

Raquel Lyra é ex-prefeita de Caruaru, maior cidade do interior do estado. Ela concorre ao governo estadual pela primeira vez e está atrás da deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) nas pesquisas de intenção de voto.

Pesquisas Datafolha e Ipec mais recentes mostravam Marília com 38% das intenções de voto e Raquel Lyra com 17%, empatada com Miguel Coelho (União Brasil).