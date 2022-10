FOLHAPRESS - Antonio Anastasia, ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), votou na manhã deste domingo (2) em escola da zona sul de Belo Horizonte. "Espero que haja boas escolhas. Não posso mais falar de política desde que assumi o tribunal, mas espero que as pessoas escolham com serenidade, equilíbrio e bom senso", afirmou, na fila de votação.

Anastasia foi duas vezes governador de Minas Gerais. Em 2014 foi eleito senador. Venceu eleição na Casa para vaga no TCU em 2021. Em seu lugar no Senado entrou Alexandre Silveira (PSD), então suplente, que disputa reeleição na chapa de Alexandre Kalil (PSD) para governo do estado.