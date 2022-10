SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governador do Rio e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), ouviu vaias e xingamentos na chegada e na saída de sua votação na manhã deste domingo (2), no Rio de Janeiro. Também houve aplausos, em menor número. Ele votou acompanhado da primeira-dama Analine, dos dois filhos, e de seu candidato a vice, Thiago Pampolha, também com familiares.