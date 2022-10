FOLHAPRESS - A candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) votou na manhã deste domingo (2) em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e criticou a polarização nessas eleições.

"Lamentavelmente a polarização ideológica contaminou a alma do povo brasileiro. Nossa candidatura buscou o caminho do meio, com equilíbrio e soluções reais", afirmou a candidata em conversa com a imprensa.

Tebet ainda classificou o pleito deste ano como atípico. "De alguma forma, hoje o eleitor deu um voto no escuro, pois os líderes nas pesquisas não apresentaram o que vão fazer, e os debates foram marcados por ataques pessoais".

Apesar do tom crítico, Simone aponta que vai respeitar o resultado das urnas e diz acreditar que os demais candidatos vão ter a mesma atitude.

"Tudo isso será página virada e hoje é um novo dia. Apesar de todo barulho que foi feito, creio que todos vão aceitar o resultado das urnas. A democracia sai fortalecida", destaca a senadora emedebista.

Após votar em Campo Grande, Simone seguirá para São Paulo, onde vai encontrar sua vice, Mara Gabrilli, que votará no período da tarde. Tebet vai acompanhar a contagem dos votos também em São Paulo, na sede de seu comitê central.