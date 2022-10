SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil votou em uma escola da zona sul de Belo Horizonte e afirmou que sua vida foi revirada ao longo da campanha. "Não acharam nada", disse.

Seu principal rival, o governador do estado, Romeu Zema (Novo), lidera as pesquisas de intenção de voto e pode vencer a disputa já no primeiro turno. "Fizemos o que tínhamos que fazer. Estamos tranquilos", declarou o ex-prefeito.

Kalil, que tem apoio de Lula no estado, afirmou acreditar na vitória do ex-presidente em primeiro turno na disputa pelo Palácio do Planalto. "Temos que tirar esse país das trevas e colocá-lo na luz", disse.