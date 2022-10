FOLHAPRESS - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) votou no começo da tarde deste domingo (2) no município de Pilar, a 25km de Maceió, capital de Alagoas.

Ele estava acompanhado da filha Maria Luiza, 7, da deputada estadual Fátima Canuto e do prefeito de Pilar, Renato Filho.

"Notícias de muita frequência, urnas cheias, pessoal votando Com essa unificação do horário eleitoral, esperamos o resultado o mais rápido possível, com tranquilidade e todo mundo exercendo seu papel democrático. É esperar. Agora a vontade está vindo das urnas. A partir das 17h, aguardamos com ansiedade", disse.

Lira recebeu o apoio de alguns eleitores na seção eleitoral.