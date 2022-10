FOLHAPRESS - O candidato a presidente Felipe D'Avila (Novo) votou por volta das 10h deste domingo (2) no Colégio Mater Dei, no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. Ele estava acompanhado da esposa, Ana Maria Diniz, e Vinicius Poit (Novo), candidato ao governo do estado.

"Fizemos uma campanha bonita, sem usar o fundão partidário, sem usar o dinheiro do contribuinte", disse D'Avila durante coletiva.

Perguntado sobre quem apoiaria em um eventual segundo turno, o presidenciável afirmou que o Novo será neutro. "Eu não vou apoiar nenhum dos dois populistas. Toda essa campanha é para dar uma alternativa ao brasileiro".