RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos defensores de Jair Bolsonaro dentro da classe artística, o cantor Latino, 49, fez questão de contar em suas redes sociais que pegou a ponte área São Paulo-Rio para votar no atual presidente e candidato à reeleição neste domingo (2).

"Que tal uma ponte aérea Sp/Rio só pra votar no presidente. Todo esforço é válido para aqueles que acreditam no Messias", escreveu o intérprete de "Renata" e "Festa no Apê".

Em março, Jair Bolsonaro (PL) foi ao encontro do cantor Latino na Churrascaria Gaúcho da Villa, em Brasília. Os dois almoçaram juntos e, na época, Latino reforçou seu apoio ao presidente. ("Ele é o que temos de melhor. Atura ou surta"), e fez questão de postar um vídeo-exaltação com o registro do encontro. Bolsonaro agradeceu, na terceira pessoa, ("O prazer é nosso"), e aproveitou para fazer campanha. "Olha, eu fui o único chefe de Estado no mundo que não fechou nada", disse, sobre o período crítico da pandemia.